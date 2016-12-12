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«Ваш город не перестаёт мне сниться…»
5 февраля
20:54
«Алтай» в овертайме проиграл ЦСК ВВС
20:28
Губернатор Александр Карлин: Сохраняем все льготы по детскому отдыху
20:10
Губернатор Александр Карлин впервые встретился с блогерами
19:46
ЕС может продлить санкции против России еще на полгода
19:31
На улице Балтийской автобус угодил в открытый люк
19:15
Артист Георгий Тараторкин будет похоронен 6 февраля
18:58
В ночь на 6 февраля в Алтайском крае похолодает до -29 градусов
17:57
Полицейские разыскивают мошенницу, обманувшую бийских пенсионерок
17:35
Магазин горел в Рубцовске - МЧС
17:16
Полицейские Барнаула задержали мошенника
16:41
После ДТП иномарка перевернулась на проспекте Космонавтов в Барнауле
16:34
В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса - очевидцы
16:19
В Барнауле автобус сбил бабушку
15:00
«Ваш город не перестаёт мне сниться…»
13:00
Уроженец земли смоленской
12:28
Алтайская лыжница взошла на пьедестал молодёжного ЧМ в США
10:00
Юрий Елькин: «Я – пружина!»
08:28
Пять алтайских интернатов получат специализированные автобусы
07:39
По уровню трудоустройства инвалидов Алтайский край входит в ТОП-10
07:00
«Истории любви» прозвучат в Барнауле 5 февраля
4 февраля
21:08
Звёзды хоккея выиграли матч в Барнауле
18:20
Алтайская команда выиграла первенство России по боулингу
15:00
Алтайский мастер Светлана Милантьева шла к успеху тринадцать лет
13:29
Какой будет погода в Алтайском крае в феврале?
13:00
Два рекорда подлодки Щ-123
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