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Где тонко, там и льётся
4 февраля
08:59
В квартале барнаульских новостроек готовятся к паводку
08:30
Алтайский край улучшил позиции в рейтинге хлебных регионов
08:14
Алтайский край получит около 18 млн рублей на школы
07:35
4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
07:00
Снегопады и метели ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни
3 февраля
22:29
«АлтайБаскет» продлил победную серию
20:00
Какие даты и события нас ожидают на неделе с 6 по 12 февраля
17:45
«Куриный Шаляпин»
17:29
Иван Мерзлов сдержал слово
17:15
Обыск: законный или незаконный?
17:00
Где тонко, там и льётся
16:44
В Барнауле вынесли приговор матери, бросившей сына в подъезде
16:30
Рецепты от читателей. Просто и вкусно.
16:14
Персональное приглашение Виктории Лоскутовой
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Рубцовский Отелло проведёт в колонии 12 лет
15:51
Ученые рассказали, почему близнецы живут дольше
15:42
Жители края взяли кредитов в Альфа-Банке на 2,9 миллиарда рублей
15:40
Алтайский вор украл два пульта вместо телевизора
15:34
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 4 – 5 февраля
15:28
Жители Алтайского края ответят за повторное пьяное вождение
15:23
В Рубцовске предотвратили кражу четырехсот килограмм металла
15:20
Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Барнауле 4 февраля
15:14
Ученые нашли эффективные способы засыпать вовремя
15:14
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ИЗВЕКОВА Людмила