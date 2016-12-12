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Министерство сельского хозяйства РФ считает Алтайский край одним из ведущих регионов страны
22 января
08:47
Алтайский тяжеловес остановился в шаге от пьедестала на турнире Поддубного
08:15
Барнаульцам покажут «Сказки Светлого леса»
07:40
Акция «Профнавигатор» пройдет в Барнауле 22 января
07:00
Алтайские синоптики рассказали о погоде 22 января
21 января
22:24
«Университет» на выезде уступил челябинскому «Торпедо»
21:15
В Барнауле огонь охватил два дома
20:35
“Единая Россия” обустроит дворовые территории
20:15
Министерство сельского хозяйства РФ считает Алтайский край одним из ведущих регионов страны
20:00
Алтайские ученые разрабатывают препарат для терапии онкологии
18:59
Супруги Обама отправились в отпуск после инаугурации Трампа
18:30
Тема льготного кредитования аграриев - одна из самых обсуждаемых на съезде "ЕР"
17:40
Алтайский депутат Госдумы предлагает разработать госпрограмму по истории России
17:10
«Алтай» расторг контракт с вратарём Гвоздиком
17:00
Даниил Бессарабов: Проекты "Единой России" позволяют привлечь в край федеральные ресурсы
16:04
Алтайский баскетболист попал в юношескую сборную России
16:00
В Барнауле с размахом прошел День сибирского валенка
15:39
Горнолыжные соревнования на Кубок Губернатора стали международными
15:24
В Алтайском крае первые участники проекта «Шахматы в школе» получили инвентарь
15:06
Международный день объятий отмечается 21 января
15:01
На пешеходном переходе в Барнауле сбили мужчину
14:55
В Алтайском крае активизируют работу по программе «80х80»
14:29
Культурно-спортивный центр отремонтируют в Усть-Пристанском районе
14:14
ГИБДД Барнаула проводит операцию «Автобус» до 15 февраля
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