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МЧС России по Алтайскому краю получило новую технику
2 февраля
00:04
Губернатор: нужно минимизировать последствия паводка
1 февраля
23:48
В крае будут усилены возможности группировки, реагирующей на ЧС
23:35
МЧС России по Алтайскому краю получило новую технику
22:26
Глава МЧС России Владимир Пучков участвует в заседании рабочей группы по паводку в Алтайском крае
22:15
Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Барнаул
19:31
В Алтайском крае сельхозкультурами планируется засеять 5,4 млн га
19:10
Заринск готовится к паводку
18:45
В Барнауле открылся ресторан на высоте птичьего полета
18:29
Руководитель Росреестра Юрий Калашников проводит прием 2 февраля
18:13
На Алтае за год родились почти 29 тыс. детей
17:58
Необычная лекция прошла в бийском трамвае
17:43
Алтайский гарантийный фонд вводит дополнительные меры поддержки развития сельхозкооперации
17:29
В Барнауле прошел гала-концерт фестиваля патриотической песни
17:15
По программе 6,5 в Алтайском крае одобрили 2,7 млрд рублей кредитов
17:05
Аварийность на железнодорожных переездах в Алтайском крае не снижается
17:00
Мемориальную доску в честь Валерия Метелицы открыли в Барнауле
16:48
Алтайская таможня зафиксировала незначительное снижение товарооборота за 2016 год
16:34
Загадочные «гребни» высотой с 16-этажный дом нашли на Марсе
16:20
Дорожники вывезли с улиц Барнаула более четырех тысяч тонн снега
16:07
Горящий жилой дом тушили 23 огнеборца в Барнауле
15:55
Элитный коттедж под бизнес продают на «барнаульской рублевке»
15:51
Правительство Алтайского края и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве
15:41
Барнаульские каякеры планируют покорить водопад в Монголии
15:28
Молодой бийчанин «обчистил» банковскую карту коллеги
15:21
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