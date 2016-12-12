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Уникальный выставочный проект представили в Барнауле
26 января
18:29
Бойцы акции «Снежный десант» оказывают помощь на дому жителям Барнаула
18:11
157 миллионов рублей получит Алтайский край на развитие сельских территорий
17:55
Установлена численность избирателей по состоянию на 1 января 2017 года
17:42
Начинающие фермеры в Алтайском крае могут получить три миллиона
17:27
В Новоромановской школе отремонтировали спортивный зал
17:13
В Залесовском районе возникла проблема со школьным маршрутом Гуниха – Пещёрка
17:00
Уникальный выставочный проект представили в Барнауле
16:48
АлтГУ принял участие во флешмобе Минобрнауки РФ
16:34
Барнаульцы отправятся в тур на «Сибирскую масленицу»
16:20
На Алтае по дороге в Барнаул без вести пропал 26-летний парень
16:06
Кто вправе претендовать на получение компенсации части родительской платы за детсад?
16:00
Лесной надзор Алтайского края предупреждает
15:59
Барнаульцы выбирают для детей старинные имена
15:50
«Лучше всех»: дочь девушки-кузнеца из Белокурихи попала на Первый канал
15:44
Сергей Дугин высоко оценил роль администрации Алтайского края в развитии Барнаула
15:40
На 60 суток приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией
15:39
Наталья Кувшинова: Важно обеспечить доступность дополнительного образования и спорта
15:37
Алтайский край выполняет все социальные обязательства - Татьяна Ильюченко
15:26
Исчезнувшая в Бийске женщина найдена живой
15:13
Барнаулец украл телевизор, пока хозяин вышел из дома
15:05
Где в Алтайском крае можно не применять контрольно-кассовую технику
15:04
Сергей Приб: Вклад в улучшение уровня жизни жителей обеспечивает экономика
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ИЗВЕКОВА Людмила