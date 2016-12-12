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Чудеса из муфельной печи
16 января
20:00
2,5 тыс. жителей Алтайского края помогли сохранить работу
19:36
Томич продал чужие орехи и купил авто, чтобы сбежать от полиции
19:15
Девочка-подросток получила тяжкие ожоги по вине мастера электросетей
18:53
Как трудоустраивают инвалидов в Барнауле
18:32
Новогодние спектакли в алтайских театрах посмотрели более 86 тысяч зрителей
18:10
В Алтайском крае завершилась осенняя призывная кампания
17:47
АлтГУ проведет 22 января бесплатное профориентационное тестирование
17:29
Вузы Алтая получат средства на исследования
17:15
Первая опора будущей ЛЭП установлена в Белокурихе-2
17:00
Чудеса из муфельной печи
16:50
Первенец в семье более подвержен болезням
16:38
Губернатор Алтайского края расскажет о приоритетах в 2017 году
16:25
Целая серия ДТП произошла в Барнауле
16:12
Бийские полицейские борются с наркоманией
16:00
Звенящие клинки приведут к победе
15:49
В барнаульском поселке загорелся припаркованный автомобиль
15:38
Ученые: как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет
15:28
Члены Общественного совета обсудили изменение почтовых тарифов в Алтайском крае
15:24
Минимальная инфляция зарегистрирована в Алтайском крае
15:21
Разрыв между богатыми и бедными в мире достиг рекорда – исследование
15:13
Уголовное дело возбуждено в Киргизии после крушения Boeing под Бишкеком
15:12
Инициатива депутатов АКЗС об обязательном лечении ВИЧ+ зарегистрирована в Госдуме
15:04
25 дорог Барнаула отремонтируют в 2017 году по федеральной программе
15:00
Иностранные компании проявляют интерес к алтайскому машиностроению
14:54
Карантин по гриппу и ОРВИ вводят в Барнауле с 17 января
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