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Алтайские поликлиники перейдут на «открытые регистратуры»
9 января
18:00
За 2016 год в алтайские села трудоустроены 30 молодых фельдшеров
17:37
124 объекта животноводства построили и реконструировали в Алтайском крае
17:20
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17:05
Алтайские поликлиники перейдут на «открытые регистратуры»
16:53
Два космических объекта приближаются к Земле
16:43
Убийца, изрезавший женщину в новогоднюю ночь, попал в объектив камеры
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Ученые рассказали, почему яйца полезны для мужчин
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Лобовое ДТП: Лада столкнулась с Тойотой на Чуйском тракте
16:02
Десятки барнаульцев примут участие в гонках с собаками
15:53
199 торговых объектов открыли в Алтайском крае за 2016 год
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ИЗВЕКОВА Людмила