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О чем пишут Деду Морозу ребятишки из алтайских детдомов
1 января
14:32
Закон о материнском капитале в Алтайском крае продлен до 31 декабря 2017 года
13:15
О чем пишут Деду Морозу ребятишки из алтайских детдомов
12:35
Обязательное медицинское страхование: какие изменения вступили в силу 1 января 2017 года
11:21
Запрет на пиво в пластиковой таре объемом более 1,5 литра начал действовать
10:10
Госслужащим начали повышать пенсионный возраст
09:16
С Нового года должники будут защищены от коллекторов
08:31
С 1 января 2017 года страховщики обязаны продавать электронные полисы ОСАГО
07:40
С 1 января вступили в действие изменения в 15 краевых законов
31 декабря
19:59
Барнаульцам подарили «Новогоднее чудо» с 3D-эффектами
18:00
С Новым годом! Счастья и добра!
15:00
Вторая жизнь командира
12:19
Индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае в 2016 году составит 106%
11:00
Букет роз от Огненного Петуха
10:09
Подарок со смыслом
10:00
Сказка от-кутюр
07:45
Сказку со спецэффектами покажут 31 декабря в Барнауле
06:43
31 декабря в Алтайском крае ожидаются снегопады и метели
30 декабря
17:00
«Когда видишь отдачу, и помогать приятно»
16:00
С уст сахарных красно словцо
15:30
Где покататься на коньках в Барнауле?
15:00
Село с бойцовским характером!
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Как привлечь удачу в Новый Год?
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ИЗВЕКОВА Людмила