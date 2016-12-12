Видео: В Новосибирске олень отобрал еду у кота

Как кошка с собакой: трогательные фотографии дружбы

Видео дня: Выдра танцевала под балалайку в челябинском зоопарке

Новый глава Каменского района: Без краевых властей мы сделать ничего не сможем

Как барнаульцы в Крещение окунались в прорубь: фото

Ретро-фотографии: Как менялся Барнаул с середины до конца прошлого века

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПУЛЯРНОЕ

Фоторепортаж

Официальное открытие факультета иностранных студентов в АГМУ

Вопрос-ответ

Что бывает за использование подложного документа?

Кто вправе претендовать на получение компенсации части родительской платы за детсад?

Когда будет Прощенное воскресенье в 2017 году?

Куда сходить в Барнауле с 27 января по 2 февраля?

Когда начнутся выплаты вкладчикам «Тальменка-банка»?

Экономика

Ипотека в Алтайском крае продолжает бить рекорды

Спорт

«Университет» не оставил шансов гостям из Грозного

Общество

Генплан с историей

Общество

Это было как в сказке!

Общество

На озеро Лебединое приезжают попросить о чуде

Экология

Гололедица и морозы ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни