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Пятьдесят плюс пятьдесят
30 января
06:53
Ипотека в Алтайском крае продолжает бить рекорды
06:31
Составлен рейтинг лучших российских режиссеров
29 января
20:45
«Университет» не оставил шансов гостям из Грозного
15:00
Пятьдесят плюс пятьдесят
11:34
Что будет на месте кинотеатра «Родина» в Барнауле?
10:15
Пожар произошел в многоквартирном доме Бийска
10:00
Генплан с историей
09:33
Серьезная авария произошла на шоссе Ленточный бор в Барнауле
09:17
Грузовик превратил иномарку в груду металла на трассе М-52
08:30
Барнаульцам расскажут о московских концептуалистах
07:42
Барнаульцев приглашают на концерт «В далекой Латинской Америке…»
28 января
19:18
«Университет» обыграл «Грозный» в первом матче
15:00
Курляндский граф, барнаульская графиня…
13:00
Это было как в сказке!
12:02
На озеро Лебединое приезжают попросить о чуде
11:20
В Алтайском крае за 2016 год родилось 29 тысяч детей
10:00
В Заринске объявлен сбор средств в поддержку 13-летнего Олега Рериха
09:15
В Барнауле пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого
08:40
Барнаульцам расскажут о расцвете культуры в краевой столице
08:01
Мемориальную доску в честь Валерия Метелицы открывают в Барнауле
07:36
Барнаульский «Университет» принимает дома «Грозный»
07:00
Гололедица и морозы ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни
27 января
19:01
Кабанчики в Алтайском крае неплохо устроились
18:40
Адрес действия – приобские боры
18:14
В Барнауле появились в продаже оригинальные игрушки-грелки
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