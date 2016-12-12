Фото: Как в районах Барнаула весело и с «огоньком» открыли елки

Настоящая любовь: Пес два дня грел раненую подругу на рельсах

Петушки и курочки: фотоподборка от читателей к Новому году

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПУЛЯРНОЕ

Фоторепортаж

Волшебные часы Деда Мороза

Вопрос-ответ

Когда и как отмечать Старый Новый год в 2017 году?

Как приготовить кулебяку с капустой?

Какого числа Крещение в 2017?

Когда пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей?

Какого числа Масленица в России в 2017 году?

Общество

Маски для свежести и молодости

Наука

Вид с Марса: NASA представило новый взгляд на Землю и Луну

Экономика

Господдержка сельского хозяйства в Алтайском крае превысила 3 млрд рублей

Наука

Ученые: Мужчины начинают взрослеть после 40 лет

Спорт

В Алтайском крае осваивают хоккей на валенках

Недвижимость

ТЦ « Громадный» в Барнауле продают за 154 млн рублей